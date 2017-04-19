На Крым надвигаются грозы и штормовой ветер – синоптики

В Крыму ожидается ухудшение погодных условий, сообщает 19 апреля пресс-служба управления МЧС России по Крыму. В ведомстве отметили, что с 20 апреля по 21 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди и грозы.

Синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Керченском проливе возможна высота волн от 7 дм до 12 дм. Температура воздуха ночью до плюс пяти, днем до плюс пятнадцати градусов Цельсия.

В Крыму продолжают поиски моряков с затонувшего судна «Герои Арсенала». Поиски в море 19 апреля осложняются неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.