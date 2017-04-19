Twitter перенесет в Россию персональные данные граждан страны – «Роскомнадзор»

Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций («Роскомнадзор») объявила 19 апреля, что компания Twitter перенесет в Россию базы с персональными данными россиян к середине 2018 года.

В сообщении на сайте российского ведомства цитируется письмо представителя Twitter Шинейд Максуини, в котором говорится, что сейчас компания оценивает, какие данные можно перенести в Россию.

Ранее в «Роскомнадзоре» отмечали, что набор данных, которые требует предназначенное для пользователей соглашение Twitter, позволяет идентифицировать лиц, поэтому, эта информация попадает под закон о хранении персональных данных.

Закон о хранении персональных данных граждан в России действует с сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан России на территории страны. В противном случае «Роскомнадзор» может заблокировать доступ к онлайн-ресурсам, попавшим под действие закона.

В 2016 году в России впервые заблокировали крупнейшую зарубежную социальную сеть LinkedIn. Суд признал ее нарушителем закона о персональных данных.