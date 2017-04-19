Правозащитница: все больше активистов следят за репрессиями в Крыму

В аннексированном Россией Крыму увеличилось количество активистов, освещающих репрессии, обыски и допросы проукраинского населения полуострова российскими силовиками. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказала координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова.

«Внимание растет с каждым годом и очень большую роль в этом играет само сообщество крымское и крымскотатарское. В частности, когда люди начинают как можно больше говорить о том, что у них происходит, как можно больше публично рассказывать о процессах, как можно больше освещать обыски, допросы и другие действия правоохранительных органов. Само появление этих фактов и этой информации в публичном пространстве распространяет эту информацию и дальше», – подчеркнула Крыленкова.

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После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины неоднократно выражало обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призывало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.