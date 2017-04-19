Премьер-министр России Медведев обещает не повышать налоги

Премьер-министр России Дмитрий Медведев обещает в 2017 году не повышать налоги и рассмотреть индексацию пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Об этом он заявил 19 апреля во время выступления в российской Госдуме.

По словам Медведева, российская экономика избежала «катастрофы» несмотря на низкие мировые цены на нефть и санкции Запада, введенные против Москвы из-за агрессии в Украине.

Российские чиновники прогнозируют, что в этом году российская экономика будет демонстрировать рост после двух лет рецессии.

Сейчас Дмитрий Медведев, который в должности премьера работает второй срок при президентстве Владимира Путина, находится под пристальным вниманием из-за обвинений в коррупции.

Фонд борьбы с коррупцией, созданного российским оппозиционером Алексеем Навальным, в начале марта опубликовал расследование «Он вам не Димон» про незадекларированную недвижимость председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможную причастности к коррупции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование «творчеством осужденного», а сам Медведев назвал расследование ФСК «ерундой».

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста, связанные с вероятной причастностью председателя правительства Дмитрия Медведева в коррупции. Во многих городах акции не были согласованы властью. По всей России задержали около полутора тысяч активистов, в том числе и Навального.