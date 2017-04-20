В России задержали брата предполагаемого организатора нападения в Санкт-Петербурге

Федеральная служба безопасности России сообщает о задержании в Москве Акрама Азимова, брата предполагаемого организатора нападения в Санкт-Петербурге.

Его задержали 19 мая в Подмосковье и доставили в Следственный комитет России.

Российские следователи считают, что 29-летний Акрам Азимов помогал переводить средства для подготовки нападения.

Организатором атаки в петербургском метро, по данным российских силовиков, является 27-летний Аброр Азимов. Его арестовали 18 апреля, он признал вину.

3 апреля в вагоне метро Санкт-Петербурга произошло нападение, погибли 14 человек и около 50 были ранены. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Российское следствие называет исполнителем теракта 22-летнего уроженца Кыргызстана с российским гражданством Акбарджона Джалилова.

6 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьми подозреваемых в причастности к нападению 3 апреля.