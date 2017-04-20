Трамп встретится с палестинским лидером Аббасом 3 мая в Белом доме

В Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп 3 мая встретится в Вашингтоне с палестинским лидером Махмудом Аббасом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил 19 апреля, что стороны используют этот визит для подтверждения обязательств США и палестинских лидеров по решению конфликта между Израилем и палестинцами из-за строительства поселений.

10 марта во время первого телефонного разговора президент США Дональд Трамп пригласил главу Палестинской автономии Махмуда Аббаса посетить Белый дом. По сообщению Белого дома, Трамп сказал Аббасу, что он должен вести мирные переговоры непосредственно с Израилем, а США будут тесно сотрудничать по этому вопросу с обеими сторонами.

Аббас, в свою очередь, выразил приверженность идее создания Палестинского государства рядом с Израилем.

В середине февраля Дональд Трамп встретился в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда глава Белого Дома заявил, что в контексте израильско-палестинского конфликта смотрит на вариант как одного государства, так и двух, но выступает за то, «что будет по душе обеим сторонам». Неоднозначное утверждение президента США вызвало предостережения у международных обозревателей, которые предположили, что речь может идти об изменении прежнего курса США, что предполагает признание палестинского государства в рамках окончательной ближневосточной мирной сделки.

Урегулирование на Ближнем Востоке столкнулось с кризисом в апреле 2014 года: переговоры между Израилем и палестинцами завершились безрезультатно после девяти месяцев дискуссий. После инаугурации Трампа Израиль объявил о строительстве новых еврейских поселений на палестинских землях.