В мессенджере Telegram появилась серия из 12 стикеров с изображением Керченского моста. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост» 20 апреля.

«Главным персонажем стикеров стала судоходная арка – один из ключевых элементов моста. Художники изобразили ее с широким спектром эмоций – от радости до негодования. На рисунках арка смеется, передает привет, признается в любви, дразнится, удивляется, смущается, грустит, злится», – говорится в сообщении.

Как сообщается, прототипом стикеров стала иллюстрация из раскраски «Крымский мост».

Ранее сообщалось, что в Крыму опубликовали альбом-раскраску для детей с изображениями строителей, оборудования и техники, которые участвуют в постройке Керченского моста.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.