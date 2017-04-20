После решения суда ООН в Крыму может возобновится изучение украинского языка – активист

Даже промежуточное решение Международного суда ООН заставит подконтрольные Кремлю власти Крыма возобновить изучение украинского языка в школах на территории аннексированного полуострова. Таким мнением в эфире Радио Крым.Реалии поделился координатор Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

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«Украинский язык изучается в четырех школах, это 11 классов и 174 человека из более чем сорока общеобразовательных учреждений. Я считаю, что им (российским властям Симферополя – КР) должны дать команду организовывать хотя бы факультативы по этому вопросу», – сказал он.

Накануне эксперт-аналитик по вопросам образования Центра гражданского просвещения «Альменда» Олег Охредько отметил, что Россия может проигнорировать решение Международного суда ООН по обеспечению возможности образования на украинском языке в аннексированном Крыму.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В начале марта подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова сообщила, что всего 371 ребенок получает образование в аннексированном Крыму на украинском языке. Это около 0,1% от количества учащихся крымских общеобразовательных организаций.

На всем полуострове осталась только одна общеобразовательная организация с украинским языком обучения – школа № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников.

На крымскотатарском языке получают образование 5,4 тысяч детей. Это около 3%. Еще 137 классов с крымскотатарским языком обучения функционируют в 37 русскоязычных школах.

В Крыму к 2013 году образование на русском языке получали 89,4% школьников, в то время как на украинском и крымскотатарском – 7,3% и 3,1% соответственно. На момент аннексии полуострова 14 школ были с крымскотатарским языком обучения, еще 7 – с украинским.