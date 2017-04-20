В атаке на Хан-Шейхун был использован зарин или подобное ему вещество – эксперты

Результаты тестов показывают, что в нападении с предположительным применением химического оружия в Сирии был использован зарин или аналогичное вещество. Такой вывод обнародовал 19 апреля председатель базирующейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узумчу.

По его словам, в четырех лабораториях были проанализированы образцы, взятые у 10 жертв. Результаты этих анализов «свидетельствуют о влиянии зарина или подобных зарину веществ», отмечает Узумчу.

«Лабораторные анализы еще откроют дополнительные детали, но аналитические результаты уже получены и неоспоримы», – подчеркнул председатель Организации по запрещению химического оружия.

Вследствие возможного авиаудара сил президента Сирии Башара Асада 4 апреля погибли более 80 человек в контролируемом повстанцами сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Дамаск и Москва, главный союзник Асада в шестилетнем сирийском конфликте, утверждают, что токсичный газ появился в атмосфере, когда авиация правительственных сил попала по составу антиправительственных повстанцев. Эти утверждения отрицают США и другие страны.