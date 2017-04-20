Чубаров: вряд ли Россия будет выполнять решение Международного суда в отношении крымских татар

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пребывая с визитом в Риге, назвал решение Международного суда ООН в вопросе крымских татар ожидаемым, но выразил сомнение в его выполнении Россией.

«Это начало процесса, который приведет кучу преступников на скамью подсудимых международного трибунала, который обязательно будет создан в связи с оккупацией Россией Крыма», – отметил Рефат Чубаров 19 апреля в Риге во время публичной дискуссии «Три года оккупации: последствия противоправной российской аннексии Крымского полуострова для его жителей».

В то же время Рефат Чубаров выразил недовольство тем, что Международный суд ООН в Гааге не поддержал требование Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма.

«Неужели международные судьи не видят признаков финансирования терроризма на востоке Украины? Откуда у боевиков столько оружия?» – отметил Чубаров в Риге.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил усилия международного сообщества по солидарности с крымскими татарами и осуждении аннексии Крыма. Особенно он подчеркнул важность действий в этом плане Балтийских государств, в том числе и Латвии, что не признает противоправную аннексию Крыма и последовательно выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины.

В то же время он призвал зарубежных политиков избегать провокаций со стороны России, направленных на легитимизацию аннексии Автономной Республики Крым.

По мнению Рефата Чубарова, санкции против России помогли затормозить российскую агрессию, но пока не заставили президента страны Владимира Путина вернуться в правовое поле.

В публичной дискуссии «Три года оккупации: последствия противоправной российской аннексии Крымского полуострова для его жителей», организованной посольством Украины в Латвии, также приняли участие исполнительный директор Центра восточноевропейских исследований Андис Кудорс, заместитель председателя правления Альянса Балтийского и Черного морей Алекс Григорьевс.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.