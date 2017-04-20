В акватории Черного моря с 6.00 20 апреля возобновлены поисково-спасательные работы экипажа судна «Герои арсенала», потерпевшего крушения накануне. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Краснодарскому краю.

На поиски вышли 6 спасательных судов, также проводится мониторинг береговой линии. Всего задействованы 218 человек и 37 единиц техники.

«Также на оснащении группы спасателей находится малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон» и гидролокатор бокового обзора – оборудование, которое не раз применялось сотрудниками МЧС России при проведении водолазных поисково-спасательных работ», – говорится в сообщении.

Накануне СМИ сообщали, что в Черном море российские спасатели подняли тела трех моряков, погибших при крушении сухогруза. МЧС России подтверждает гибель двух членов экипажа судна.

Грузовое судно «Герои Арсенала» 19 апреля в 03:54 подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них девять граждан Украины, двое граждан России и один гражданин Грузии. Как сообщается, судно затонуло в акватории Черного моря 19 апреля. Сухогруз имеет флаг Панамы, не приписан ни к одному украинскому порту.

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что на борту судна «Герои Арсенала» находились девять украинцев.

Поиски в море осложняются неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.