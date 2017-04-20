Нефтяной концерн ExxonMobil просит власти США сократить санкции против России

Американский нефтяной концерн ExxonMobil просит Министерство финансов США позволить ему восстановить совместные проекты с компанией «Роснефть» на Черном море. Эти проекты были заморожены после того, как «Роснефть» стала объектом американских санкций, введенных из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal и информагентство AP.

Согласно санкциям, американские компании не имеют права передавать «Роснефти» современные технологии бурения и использовать их для разработки месторождений в арктическом регионе, Сибири и на черноморском шельфе.

С просьбами сделать исключение из режима санкций компания обращается к правительству с конца 2015 года, сообщает газета Wall Street Journal. Осенью 2014 администрация Обамы позволила ExxonMobil довести до конца работы по разведке месторождений в Арктике.

Как утверждает Exxon Mobil, компания потеряет права на нефтеразведку на Черном море, если для нее не будет сделано исключение, поскольку ее европейские конкуренты не обременены такими ограничениями. Потенциальные потери ExxonMobil оценивает примерно в миллиард долларов.

Запрос ExxonMobil привлек внимание Конгресса, где сильны ныне настроения в пользу расширения санкций в отношении России из-за вмешательства в избирательную кампанию в США.

Среди инстанций, которые должны выдать рекомендации по этому запросу, есть Госдепартамент. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон, который руководил ExxonMobil при заключении договора с «Роснефтью», самоустранился на два года от участия в любых государственных решениях, касающихся его бывшей компании. В сообщениях не указано, поступили ли последние ходатайства Exxon Mobil до или после прихода Тиллерсона на государственную службу.