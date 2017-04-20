Санкции могут заставить Россию выполнять решения суда ООН – эксперт

Юрист, доцент кафедры международного права КНУ имени Шевченко Антон Кориневич заявил, что Россия как государство-член ООН обязана выполнять решения Международного суда. А в случае отказа Украина может требовать от международного сообщества введения дополнительных санкций против России или усиления уже существующих. Об этом он сказал в утреннем эфире Радио Крым.Реалии.

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«Современные санкции, они, в основном, имеют политическую основу – резолюции ПАСЕ, документы разнообразных международных организаций. Сейчас Украина к этим политическим документам, которые, по-сути, юридически обязательными не являются, начала собирать доказательную базу из международных судебных решений. Поэтому, если Российская Федерация не будет исполнять это или любое другое решение любого другого международного судебного органа, то это очень большая подоплека для Украины говорить об усилении санкций для Российской Федерации», – подчеркнул Кориневич.

Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Об этом сообщил 19 апреля на открытых слушаниях в Гааге председатель суда Ронни Абрахам. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.