Прокуратура АРК требует от российской авиакомпании взыскание за полеты в Крым

Прокуратура АРК заявила иск к российской авиакомпании о взыскании более 10 млн гривен за полеты в аннексированный Крым. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что авиакомпания нарушила требования Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 года и Воздушного кодекса Украины, и не оплатила полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем.

«Обеспечивая защиту интересов государства в судебном порядке, прокуратурой Автономной Республики Крым заявлен иск к компании-должнику, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию, о взыскании 354,4 тысяч евро, что составляет более 10 млн грн», – говорится в сообщении.

Название авиакомпании в прокуратуре АРК не уточняют.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».