Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивая военную мощь, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Кремль продолжает готовиться к полномасштабной войне, что представляет угрозу для всей Европы», – сказал Турчинов 20 апреля в Киеве.

По словам секретаря СНБО, Россия усиливает свои позиции на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины. По данным Турчинова, сейчас на Донбассе находится до 30 тысяч боевиков, а вдоль границы с Украиной развернуты группировки российских войск в количестве 50 тысяч человек.

При этом, как заявляет секретарь СНБО, Россия начала меры по увеличению количества штатной численности корпусов боевиков до 50 тысяч.

Он добавил, что особую опасность представляют обучение российских войск, которые пройдут в сентябре этого года на территории Беларуси и Калининградской области России, в которых примут участие около 100 тысяч военных.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 тысяч человек, ранены более 22 тысяч среди украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.