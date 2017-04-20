Путин «прячет» Минские соглашения на фоне неопределенности США – Bloomberg

Президент России Владимир Путин отъединяет от Украины контролируемые пророссийскими боевиками части Донбасса на фоне неопределенности Вашингтона, пишет 20 апреля Bloomberg.

«Владимир Путин, видя смешанные сигналы из США, спокойно усиливает контроль России над двумя мятежными регионами Украины, пряча надежды на реализацию заключенного при европейском посредничестве мирного соглашения и освобождение от санкций в ближайшее время», – говорится в статье.

«Россия движется постепенно, с помощью блокады со стороны украинских активистов как политического прикрытия, чтобы взять на себя ключевые экономические связи с сепаратистскими зонами», – утверждают аналитики Bloomberg и приводят в пример попытки Москвы заместить связи с украинскими поставщиками и обеспечить функционирование металлургических заводов на контролируемых боевиками территориях.

«Взят курс на отделение Донбасса, в этом нет никаких сомнений», – цитирует Bloomberg депутата российской Госдумы по правящей партии «Единая Россия» Константина Затулина. В то же время в планах России нет официального признания или присоединения этих территорий, рассказали источники агентства.

20 апреля в Киеве секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне, наращивая военную мощь. Он также указал, что Москва усиливает свои позиции на неподконтрольных Киеву территориях на востоке Украины. По данным Турчинова, сейчас на Донбассе находится до 30 тысяч боевиков, а вдоль границы с Украиной развернуты группировки российских войск в количестве 50 тысяч человек.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке сепаратистов на Донбассе, Москва эти обвинения отвергает и заявляет, что на неподконтрольных Киеву территориях могут быть российские «добровольцы». Из-за роли России в событиях на Донбассе, а также из-за аннексии Крыма, Запад применил в отношении Москвы несколько пакетов санкций.

По последним данным ООН, за время конфликта погибли около 10 000 человек, ранены более 22 000 среди украинских военных, гражданских лиц и сепаратистов.