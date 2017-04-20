Порошенко: не сомневаюсь, что США никогда не признают аннексии Крыма

Президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что США никогда не признают незаконной аннексии Россией украинского Крыма.

«Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексии Крыма», –отметил Порошенко.

Он также напомнил о Будапештском меморандуме, по которому США, Великобритания, Франция и Россия гарантировали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Порошенко отметил, что в течение длительного времени обе американские партии – демократы и республиканцы – поддерживали Украину.

«Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины», – подчеркнул глава украинского государства.

Украинский президент также напомнил, что провел несколько телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

«Существует четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров», – заверил Порошенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».