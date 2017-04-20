МИД России: «важно, что суд ООН не поддержал заявления Украины о российской агрессии»

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление в связи с решением Международного Суда ООН в Гааге по иску «Украина против России», принятым накануне. В российском внешнеполитическом ведомстве позитивно оценили итоги суда, несмотря на то, что суд признал нарушения прав этнических украинцев и крымских татар в аннексированном Крыму и обязал Москву воздерживаться от любых шагов по этнической дискриминации на полуострове.

«Суд признал решение о применении трех временных мер по МКЛРД (Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации – КР): одна касается доступности образования на украинском языке, вторая – возможностей крымскотатарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, – не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора. Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации», или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства», – говорится в сообщении МИД России.

Международный суд ООН 19 апреля согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

Суд, в частности, обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе возобновить деятельность Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

В то же время Международный суд ООН в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции по запрещению финансирования терроризма.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».