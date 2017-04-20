Фигуранту бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энверу Мамутову предъявили новое обвинение в «попытке насильственного захвата власти». Об этом 20 апреля в Фейсбуке сообщает адвокат Эмиль Курбединов.

«Сегодня, 20 апреля, Энверу Мамутову из Бахчисарайской четверки, по так называемому делу Хизб ут-Тахрир, предъявили новое обвинение по ст. 278 Уголовного кодекса – попытка насильственного захвата власти в России и изменение Конституционного строя! Так будет по всем обвиняемым по этому делу!» – написал он.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что суд в Крыму продлил на месяц срок ареста фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».

Перед этим сообщалось, что суд проходил в закрытом режиме и на него не пустили никого, кроме адвокатов.

12 мая прошлого года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».