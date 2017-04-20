Художница из Симферополя создала коллажи об аннексии Крыма

Художница из Симферополя Анна Бекерская работает над серией коллажей, в которой рассказывает о своем видении постсоветской эстетики. В эту серию войдут и работы об аннексии Крыма. Об этом Бекерская рассказала Крым.Реалии.

«Это работа о большом живом и движущемся в самом себе организме: постсоветском обществе. Существующее в современном мире и в чем-то следующее новым тенденциям, оно с упоением смотрит назад, со всей строгостью запрещая себе развитие. Множится и мутирует внутри себя, порождая все новые виды дани прошлому и обрастая собственными ритуалами, привычками и тотемами», – поясняет взгляд художница.

Как рассказала Бекерская, создавая эту серию коллажей, она борется с собственным чувством отвращения к таким проявлениям.

«Навеяло желание побороть в себе чувство отвращения к этой «эстетике». В какой-то момент я осознала, что ироничный взгляд на нее помогает мне справиться с этим деструктивным чувством. Таким образом я решаю собственные проблемы с восприятием действительности», – сказала она.

Родному Крыму арт-мастер посвятила три работы – «Home sweet home», «Home sweet home 2» и «The russians are coming».

Анна Бекерская – художница, победительница ряда международных конкурсов. Работает в технике цифрового коллажа, работы экспонировались в Германии, Франции, Украине. Рождена в Симферополе, проживает в Киеве.