Судебное заседание над фигурантом ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Рефатом Алимовым прошло в закрытом режиме «из-за угрозы теракта». Об этом 20 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил адвокат Эдем Семедляев.

«Заседание по делу Рефата Алимова было закрытым. Судья сказал, что это связано с нестабильной политической ситуацией в стране и угрозой теракта. Никого не пустили, хотя все родственники и знакомые стояли в коридоре за дверью. Я просил пустить в зал суда хотя бы мать с сестрой, на что получил отказ», – заявил Семедляев.

По информации адвоката, после этого Рефат Алимов заявил, что не будет отвечать ни на какие вопросы судей.

«Я заявил отвод всему составу суда. Они, конечно же, не удовлетворили мое заявление об отводе. После чего заседание продолжилось, а мою жалобу (апелляционная жалоба на постановление о продлении меры пресечения Рефату Алимову – КР) оставили без удовлетворения», – подытожил адвокат.

Фигуранты «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефат Алимов и Арсен Джеппаров находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых «ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Наиболее известный из них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».