ФСБ России: заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявляет, что заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен.
В то же время имени подозреваемого он не назвал.
По данным российских властей, в результате взрыва в петербургском метро 3 апреля погибли 15 человек, около 50 были ранены. Следователи заявляют, что взрыв совершил смертник – 22-летний уроженец Кыргызстана с российским гражданством Акбарджон Джалилов.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.
Правоохранители арестовали 10 подозреваемых в причастности ко взрыву, в частности Аброра Азимова, которого следователи подозревают в организации нападения, и его брата Акрама.
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