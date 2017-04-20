ФСБ России: заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявляет, что заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга установлен.

В то же время имени подозреваемого он не назвал.

По данным российских властей, в результате взрыва в петербургском метро 3 апреля погибли 15 человек, около 50 были ранены. Следователи заявляют, что взрыв совершил смертник – 22-летний уроженец Кыргызстана с российским гражданством Акбарджон Джалилов.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Правоохранители арестовали 10 подозреваемых в причастности ко взрыву, в частности Аброра Азимова, которого следователи подозревают в организации нападения, и его брата Акрама.