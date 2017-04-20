Минюст России требует закрыть местные организации «Свидетелей Иеговы»

Министерство юстиции России потребовало в Верховном суде ликвидировать не только «Управленческий центр Свидетелей Иеговы», но и местные религиозные организации верующих как «экстремистские». Об этом сообщает «Кавказский узел».

В качестве основания для этого требования российское министерство сослалось на запрет восьми местных религиозных организаций, в помещениях которых была найдена экстремистская литература. Адвокаты «Свидетелей Иеговы» заявили, что местные религиозные организации входят в структуру «Управленческого центра», но не имеют юридического статуса структурных подразделений.

16 марта Минюст России подал иск в Верховный суд о признании «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» экстремистской организацией, запрете его деятельности и ликвидации.23 марта деятельность организации была временно приостановлена.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а Генпрокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.