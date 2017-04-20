Неоказание медпомощи ялтинцу Джеппарову в СИЗО приравнивается к пыткам – адвокат

Фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсену Джеппарову, который находится в Симферопольском СИЗО, срочно нужна операция. При этом администрация СИЗО отказывает ему в оказании необходимой медицинской помощи. Об этом после заседания подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по делу Джеппарова 20 апреля заявил адвокат Джемиль Темишев.

«В настоящее время Арсен Джеппаров находится в очень тяжелом состоянии. У него был на шее свищ, сейчас это все воспалилось. На левое ухо он вообще не слышит. Мы неоднократно обращались в администрацию СИЗО города Симферополя с требованием, чтобы ему провели хирургическую операцию. До настоящего времени никаких мер не предпринимается… Есть угроза жизни. Неоказание помощи я вообще расцениваю как не просто средство давления на моего подзащитного, а как элементарную пытку», – сказал Темишев.

Адвокат сообщил, что планирует обращаться с жалобой на администрацию СИЗО в прокуратуру, а также оспаривать отказ предоставить Джеппарову медицинскую помощь в судебном порядке.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 20 апреля оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Джеппарова.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».