МИД: украинец, спасенный с судна «Герои Арсенала», находится в консульстве

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что по состоянию на 20 апреля украинец, спасенный с судна «Герои Арсенала», находится в консульстве Украины в России в Ростове-на-Дону, его состояние удовлетворительное.

«Спасенный член экипажа – гражданин Украины. Сотрудники консульства предоставили украинцу необходимую помощь и оформили документы на возвращение в Украину», – сообщает департамент консульской службы МИД на своей странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что по результатам спасательно-поисковых работ членов экипажа судна «Герои Арсенала» нашли четырех человек, трое из которых – погибшие, один – спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Грузовое судно «Герои Арсенала» 19 апреля в 03:54 подало сигнал SOS, находясь в 14 морских милях от берега. После этого судно исчезло с радаров. На борту находилось 12 членов экипажа, среди них девять граждан Украины, двое граждан России и один гражданин Грузии. Как сообщается, судно затонуло в акватории Черного моря 19 апреля. Сухогруз имеет флаг Панамы, не приписан ни к одному украинскому порту.

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают, что на борту судна «Герои Арсенала» находились девять украинцев.

Поиски в море осложняются неблагоприятными погодными условиями – сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря до 4 баллов.