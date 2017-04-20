Радио Крым.Реалии. «Крымчанам лучше без денег». Отчет Дмитрия Медведева

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают ежегодный отчет Дмитрия Медведева, в котором премьер-министр России упоминал успехи и в аннексированном Крыму. Чем запомнился ежегодный отчет российского премьер-министра Дмитрия Медведева? Грозит ли главе российского правительства скорая отставка? В чем, по словам российского премьера, кардинально улучшилась ситуация в Крыму?

Гости эфира – российский политолог Иван Преображенский и глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.