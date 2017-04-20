Прокуратура АРК совместно с ГУ СБУ в АРК закончила специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, которого подозревают в призывах к участию и подготовке незаконного референдума в Крыму. Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Сообщается, что мужчина, пребывая в Армянске, призывал людей к совершению действий, направленных на изменение границ Украины.

«Во время досудебного расследования следственным отделом ГУ СБУ в АРК (с дислокацией в г. Херсон) было получено достаточно доказательств для направления в суд для рассмотрения обвинительного акта в отношении указанного лица по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия)», – сказано в сообщении.

Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, уточнили в ведомстве.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».