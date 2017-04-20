В Киеве задержали нардепа Мартыненко, его везут в НАБУ для объявления подозрения

В Киеве 20 апреля задержали народного депутата Украины Николая Мартыненко, его везут в помещение НАБУ для объявления сообщения о подозрении.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Дарья Манжура в комментарии программе «Схемы» Радiо Свобода.

Задержание состоялось по адресу Кловский спуск 7а (Бизнес-центр Карнеги), где располагается офис партии «Народный фронт» и приемные народных депутатов этой политсилы, сообщают журналисты программы с места событий.

Ранее член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко на своей странице в Facebook сообщил, что НАБУ пытается вручить подозрение Мартыненко.

«Николай Мартыненко скрывается от вручения подозрения НАБУ в приемной народного депутата Дзендзерского Дениса», – написал Гриценко.

В 2015 году детективы Национального антикоррупционного бюро открыли два уголовных производства, связанных с экс-депутатом Николаем Мартыненко. Бюро вызвало его в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в производствах по факту закупки госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата у австрийского общества «STEUERMANN», а также по факту получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества «Škoda JS».

В ноябре 2015 году на то время депутат от фракции «Народного фронта» Николай Мартыненко заявил, что решил сложить мандат, в декабре 2015 года депутаты лишили его депутатских полномочий.

Скандалы вокруг Николая Мартыненко вспыхнули после того, как народный депутат Сергей Лещенко заявил про коррупционные обвинения против «народнофронтовца» в Швейцарии. По словам Лещенко, там Мартыненко обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, а именно в получении 30 млн франков на банковских счетах в этой стране от чешской фирмы «Шкода - Ядерное машиностроение» (Škoda JS), которая получила подряд от украинской государственной компании «Энергоатом».

По сообщениям, Мартыненко неофициально контролирует эту компанию. Кроме того, стало известно и о следствии по этому делу по Мартыненко в Чехии. Он эти обвинения отвергает и называет их «чушью и манипуляцией».