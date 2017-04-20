В Севастополе бывшего чиновника за взятку приговорили к 5 годам тюрьмы

В Севастополе подконтрольный Кремлю городской суд 20 апреля оставил без удовлетворения жалобы стороны защиты об оправдании бывшего заместителя директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», которого обвинили в покушении на получение взятки в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю прокуратуры Севастополя, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России.

«Установлено, что осужденный, являясь заместителем директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с 31.12.2015 по 26.03.2016, используя в качестве посредника подчиненного ему сотрудника, покушался на получение взятки в размере 200 тыс. рублей от директора организации, осуществлявшей капитальный ремонт участка дороги на Фиолентовском шоссе в Севастополе. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку посредник был задержан сотрудниками правоохранительных органов после получения денег», – говорится в сообщении.

По приговору Нахимовского райсуда от 6 февраля 2017 года, обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 3 года.

Приговор вступил в законную силу. Комментариев обвиняемого или его адвокатов на данный момент нет.