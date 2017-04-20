«Народный фронт»: назвал задержание Мартыненко «признаком выборочного правосудия»

В политической партии «Народный фронт» считают, что задержание бывшего народного депутата от этой политсилы Николая Мартыненко является «признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий».

«НАБУ атакует политика с последовательно украинской и антироссийской позицией. Управляя парламентским комитетом по ТЭК Николай Мартыненко отстаивал диверсификации поставок российского газа и ядерного топлива», – говорится в заявлении партии, обнародованном 20 апреля.

«Народный фронт» требует объективного расследования, независимого суда и «недопущения выборочного правосудия».

20 апреля бывшего народного депутата от фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко задержали детективы НАБУ. Как сообщила пресс-секретарь бюро Дарья Манжура в комментарии программе «Схемы» Радiо Свобода, его везут в НАБУ для объявления сообщения о подозрении.

В 2015 году детективы Национального антикоррупционного бюро открыли два уголовных производства, связанных с экс-депутатом Николаем Мартыненко. Бюро вызвало его в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в производствах по факту закупки госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата у австрийского общества «STEUERMANN», а также по факту получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества «Škoda JS».

В ноябре 2015 году на то время депутат от фракции «Народного фронта» Николай Мартыненко заявил, что решил сложить мандат, в декабре 2015 года депутаты лишили его депутатских полномочий.

Скандалы вокруг Николая Мартыненко вспыхнули после того, как народный депутат Сергей Лещенко заявил про коррупционные обвинения против «народнофронтовца» в Швейцарии. По словам Лещенко, там Мартыненко обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, а именно в получении 30 млн франков на банковских счетах в этой стране от чешской фирмы «Шкода - Ядерное машиностроение» (Škoda JS), которая получила подряд от украинской государственной компании «Энергоатом».

По сообщениям, Мартыненко неофициально контролирует эту компанию. Кроме того, стало известно и о следствии по этому делу по Мартыненко в Чехии. Он эти обвинения отвергает и называет их «чушью и манипуляцией».