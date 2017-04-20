Аксенов потребовал отставки ректора КФУ Донича

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил 20 апреля, что не доверяет ректору Крымского федерального университета Сергею Доничу, сообщает «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

По словам Аксенова, он «не видит возможности» продолжать сотрудничество с Доничем в этой должности.

«Считаю, что господину Доничу нужно самостоятельно написать заявление об увольнении. Могу сказать, что дальше так дела продолжаться в Крымском федеральном университете не могут, ситуация требует кардинальных изменений. Доверия к политике ректора и к нему самому, к большому сожалению, нет. Господин Донич как ректор не оправдал мои ожидания абсолютно, показал себя руководителем, который не способен

объединить коллектив, не способен поставить задачи, не способен добиваться целей, абсолютно глупые управленческие решения понапринимались по созданию административной надстройки», – сказал Аксенов.

Он добавил, что в администрацию университета взяли на работу людей, которых ранее уволили «за конкретные грехи из других органов власти».

В свою очередь, Сергей Донич заявил ТАСС, что не писал заявление об увольнении.

Сергей Донич в 2014 году возглавил Крымский федеральный университет, который создали на месте работавшего до российской аннексии КЭГИ ТНУ им. Вернадского. Ранее Донич занимал должность вице-премьера правительства Автономной Республики Крым.