НАБУ: Мартыненко задержали в рамках дела о «Восточном горно-обогатительном комбинате»

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявляют, что бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК»).

Как сообщает пресс-служба бюро, Мартыненко задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255 («Создание преступной организации»), статье 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

По версии следствия, госпредприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 миллиона долларов США.

20 апреля бывшего народного депутата от фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко задержали детективы НАБУ. После этого в политической партии «Народный фронт» заявили, что задержание Мартыненко является «признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий».

В 2015 году детективы Национального антикоррупционного бюро открыли два уголовных производства, связанных с экс-депутатом Николаем Мартыненко. Бюро вызвало его в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в производствах по факту закупки госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата у австрийского общества «STEUERMANN», а также по факту получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества «Škoda JS».

В ноябре 2015 году на то время депутат от фракции «Народного фронта» Николай Мартыненко заявил, что решил сложить мандат, в декабре 2015 года депутаты лишили его депутатских полномочий.

Скандалы вокруг Николая Мартыненко вспыхнули после того, как народный депутат Сергей Лещенко заявил про коррупционные обвинения против «народнофронтовца» в Швейцарии. По словам Лещенко, там Мартыненко обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, а именно в получении 30 млн франков на банковских счетах в этой стране от чешской фирмы «Шкода - Ядерное машиностроение» (Škoda JS), которая получила подряд от украинской государственной компании «Энергоатом».

По сообщениям, Мартыненко неофициально контролирует эту компанию. Кроме того, стало известно и о следствии по этому делу по Мартыненко в Чехии. Он эти обвинения отвергает и называет их «чушью и манипуляцией».