На полигоне Опук в Крыму били «Градами» и гаубицами по условному противнику

В Министерстве обороны России 20 апреля сообщают об итоговой проверке за зимний период обучения корабельных соединений, береговых войск и морской авиации российского Черноморского флота.

В частности, сообщается о том, что на морском десантном полигоне Опук в аннексированном Крыму артиллерийские подразделения подавили огневые точки условного противника на побережье. Для этого использовались реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские комплексы и буксируемые гаубицы. Также был задействован комплекс беспилотных летательных аппаратов «Форпост» – для контроля за качеством выполнения огневых задач, отметили в российском военном ведомстве.

Кроме того, в министерстве обороны России сообщают о проведении учений в море.

«Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Р-239», «Р-60», малые противолодочные корабли «Муромец» и «Суздалец», морской тральщик «Иван Голубец» в рамках двустороннего зачетного тактического учения провели встречный морской бой, отработали совместное маневрирование, а также выполнили артиллерийскую стрельбу по сбрасываемым парашютным мишеням и буксируемому корабельному щиту. Для обеспечения действий корабельных сил привлечены суда обеспечения, а также многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолеты Ан-26 Морской авиации Черноморского флота», – сказано в сообщении пресс-службы.

В российском Минобороны уточнили, что всего к учебным мероприятиям привлекли порядка 15 боевых кораблей и вспомогательных судов, до 15 самолетов морской авиации Черноморского флота, более 100 единиц боевой техники.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму 17 апреля управление Южного военного округа (ЮВО) России приступило к проверке сил Черноморского флота за зимний период обучения. Проверка должна продлиться до конца апреля.

В Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в Крыму.