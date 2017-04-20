Госдума России приняла в первом чтении закон о сносе пятиэтажек в Москве

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о программе сноса пятиэтажных жилых домов в в столице страны Москве – в рамках «реновации» российской столицы.

За документ проголосовало подавляющее большинство депутатов.

При представлении документа депутат от «Единой России» Николай Гончар сказал, что пока московские власти не могут определить сроки сноса всех пятиэтажек. Он также ушел от ответов на вопросы об источниках финансирования программы, заявив, что это будет решаться на уровне московского правительства.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме принять законопроект о московских пятиэтажках в первом чтении.