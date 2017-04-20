Верховный суд России запретил «Свидетелей Иеговы»

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации.

Ранее в четверг российский Минюст потребовал в Верховном суде ликвидировать не только «Управленческий центр Свидетелей Иеговы», но и местные религиозные организации верующих как экстремистские.

Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России. Замоскворецкий суд Москвы проверит законность решения Минюста по иску религиозной организации.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.