Похолодание отразится на урожае косточковых фруктовых растений в Крыму – эксперт

Апрельское похолодание не должно негативно отразиться на виноградниках и яблоневых садах, которые пока не цветут, но может повлиять на урожай косточковых пород фруктовых деревьев по всем южным регионам Украины, включая Херсонскую область и Крым. Об этом в комментарии Радио Крым.Реалии сообщил начальник отдела развития садоводства, виноградарства и виноделия украинского Департамента земледелия и технической политики в агропромышленном комплексе Виктор Костенко.

По его словам, понижение температуры в период цветения косточковых пород деревьев «определенно будет иметь негативное влияние на формирование урожая текущего года». Однако конкретные цифры недобора продукции спрогнозировать еще рано, добавил эксперт.

«Цветение некоторых пород плодово-ягодных культур в некоторых регионах, особенно южных, уже произошло (ранние сорта кизила, черешни, абрикоса), но имеет место угроза, что минусовые температуры, которые наблюдались в некоторых регионах, могут повредить завязи плодов или вообще уничтожить», – отметил Виктор Костенко.

Он добавил, что также похолодание может помешать образованию пыльцы и процессу опыления.

В то же время, по мнению специалиста, снижение температуры продлевает сроки цветения и, возможно, при дальнейшем повышении температурных показателей, сады еще будут цвести и процесс опыления сможет состояться.

В целом, отметил эксперт, точный прогноз по поводу недобора урожая можно будет дать только через 2-3 недели после начала потепления.

Синоптики ранее прогнозировали ухудшение погоды в Крыму. Похолодание связывают с прохождением холодного фронта.