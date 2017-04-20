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Мартыненко отвергает обвинения НАБУ и называет дело политическим

Николай Мартыненко

Бывший народный депутат от фракции «Народный фронт» Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Обвинения против меня фальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами», – заявил Мартыненко в видеообращении, опубликованном на странице партии «Народный фронт» в Facebook.

Он отметил, что еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы «НАБУ проверило фейковые обвинения в его адрес».

Мартыненко задержали 20 апреля по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255 («Создание преступной организации»), статье 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

По версии следствия, госпредприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 миллиона долларов США.

В 2015 году детективы Национального антикоррупционного бюро открыли два уголовных производства, связанных с экс-депутатом Николаем Мартыненко. Бюро вызвало его в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в производствах по факту закупки госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата у австрийского общества «STEUERMANN», а также по факту получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества «Škoda JS».

В ноябре 2015 году на то время депутат от фракции «Народного фронта» Николай Мартыненко заявил, что решил сложить мандат, в декабре 2015 года депутаты лишили его депутатских полномочий.

Скандалы вокруг Николая Мартыненко вспыхнули после того, как народный депутат Сергей Лещенко заявил про коррупционные обвинения против «народнофронтовца» в Швейцарии. По словам Лещенко, там Мартыненко обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, а именно в получении 30 млн франков на банковских счетах в этой стране от чешской фирмы «Шкода - Ядерное машиностроение» (Škoda JS), которая получила подряд от украинской государственной компании «Энергоатом».

По сообщениям, Мартыненко неофициально контролирует эту компанию. Кроме того, стало известно и о следствии по этому делу по Мартыненко в Чехии. Он эти обвинения отвергает и называет их «чушью и манипуляцией».

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