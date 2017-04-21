Радио Крым.Реалии: Абрикос в снегу – Крым без урожая?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о последствиях заморозков в Крыму. Балканский циклон в середине весны принес на материк и полуостров снег и сильный ветер. Сады и поля, которые успели зацвести, оказались под снегом. Что будет с урожаем фруктов и овощей после резкого понижения температуры? Как это скажется на урожае, а в дальнейшем на цене фруктов и овощей?

Об этом ведущий Максим Кошелев говорит с кандидатом биологических наук Института садоводства НААН Украины Олегом Китаевым и главой Ассоциации «УКРСАДПРОМ» Дмитрием Крошкой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.