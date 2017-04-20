Эрдоган анонсировал визит в США для переговоров с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что в следующем месяце поедет в США для переговоров с президентом Дональдом Трампом.

20 апреля Эрдоган заявил турецким СМИ, что встречи с Трампом будут происходить 16-17 мая после того, как 15 мая он посетит Китай.

«Я поеду в Китай, а после этого – в США», – отмечает Эрдоган.

Сейчас в Белом доме ничего не сообщают об этом визите.

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана может дать ему возможность наладить отношения с Дональдом Трампом после сложного периода с администрацией Барака Обамы.

Отношения между Эрдоганом и Обамой испортились на фоне критики администрации США в адрес Турции за нарушения в этой стране прав человека, тогда как Анкара критиковала Вашингтон за поддержку курдских групп в Ираке и Сирии.

Турция также давит на США по поводу выдачи религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает вдохновителем попытки государственного переворота.

Дональд Трамп ранее позвонил Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на референдуме, который значительно расширяет президентские полномочия.

Референдум в Турции подвергли резкой критике на Западе, включая США.