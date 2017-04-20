В Киеве Николаю Мартыненко вручили подозрение – адвокат

Адвокат бывшего народного депутата от фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко Петр Бойко сообщает, что детективы НАБУ вручили подозрение его подзащитному. Это произошло вечером 20 апреля.

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины,

По версии следствия, госпредприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 миллиона долларов США.

В 2015 году детективы Национального антикоррупционного бюро открыли два уголовных производства, связанных с экс-депутатом Николаем Мартыненко. Бюро вызвало его в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в производствах по факту закупки госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата у австрийского общества «STEUERMANN», а также по факту получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества «Škoda JS».

В ноябре 2015 году на то время депутат от фракции «Народного фронта» Николай Мартыненко заявил, что решил сложить мандат, в декабре 2015 года депутаты лишили его депутатских полномочий.