В Минобороны России подтвердили сообщение о гибели в Сирии майора Бордова

Минобороны России подтвердило информацию о гибели в Сирии военного советника майора Сергея Бордова, но опровергло сообщения некоторых западных СМИ о двух убитых в Сирии российских военнослужащих, сообщает Радiо Свобода.

20 апреля агентство Reuters сообщило о гибели Сергея Бордова, назвав его майором российской морской пехоты из Симферополя. Агентство сослалось на его бывшего сослуживца Вячеслава Павлюченко и источник, близкий к Черноморскому флоту России. По словам Павлюченко, вместе с майором во время обстрела погибли один российский солдат и двое сирийских.

По данным Минобороны России, всего с начала операции в Сирии, с сентября 2015 года, там погибли 30 российских военных.

Согласно собранным Reuters материалам, потери российской стороны, включая наемников частных военных компаний, гораздо выше.