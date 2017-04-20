Стрельба в Париже: сообщают о гибели полицейского и нападавшего

Полиция Парижа сообщает, что один офицер убит и один ранен во время стрельбы, которую начал по меньшей мере один нападающий. Стрельба произошла 20 апреля в центре города, на Елисейских полях.

Полиция считает это, вероятно, «террористическим актом», сообщает Радiо Свобода.

По информации властей, силовики застрелили одного нападающего.

На видео с места происшествия видны полицейские машины и вертолеты. Власти призывают людей избегать пока этой части города.

Очевидцы сообщили Reuters, что человек вышел из машины и начал стрелять из автомата «Калашникова».

Париж, как и многие европейские города, находится в состоянии повышенной опасности после ряда нападений в Европе.

Во Франции действует чрезвычайное положение, введенное в 2015 году после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

Эта стрельба произошла всего за несколько дней до президентских выборов во Франции, которые пройдут 23 апреля.