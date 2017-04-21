Совбез ООН заявляет о возможности новых санкций в отношении Пхеньяна

Совет безопасности ООН 20 апреля резко осудил Северную Корею за последние испытания баллистических ракет, отметив возможность введения новых санкций против Пхеньяна за «чрезвычайно дестабилизирующее поведение».

В единогласно принятом заявлении Совбеза содержится требование «не проводить дальнейших ядерных испытаний», поскольку это очень усиливает напряжение в регионе и за его пределами.

В ООН отмечают возможность введения дальнейших важных мер, в частности санкций, для остановки ракетных испытаний Северной Кореи.

«Если мы будем вынуждены начать рассматривать санкции или иные действия, мы это сделаем», – сказала репортерам посол США при ООН Никки Хейли.

Проект заявления, разработанный США, был согласован после настояний России добавить одну фразу.

19 апреля Москва заблокировала в ООН предыдущее заявление с осуждением последних ракетных испытаний Северной Кореи. Россия стала единственной из 15 стран-членов Совета безопасности, что выступила против проекта заявления, которые являются лишь декларативным документом. Ближайший союзник Пхеньяна, Пекин, поддержал заявление. По словам дипломатов, Москва считала недостаточным пожелание решения конфликта «мирным, дипломатическим путем», потребовав включить туда словосочетание «с помощью диалога».

28 апреля Совет Безопасности проведет специальное заседание, посвященное северокорейской ядерной программе. Оно пройдет под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с отчетом выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На заседание приглашены министры иностранных дел стран-членов Совета безопасности ООН.