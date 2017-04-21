В пятницу суд определит Мартыненко меру пресечения – адвокат

Суд по избранию меры пресечения бывшему народному депутату от фракции «Народный фронт» Николаю Мартыненко состоится в пятницу, сообщил журналистам адвокат задержанного Николай Черезов.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, Николай Мартыненко до сих пор находится на допросе, который может длиться до утра.

В четверг вечером детективы НАБУ таки вручили Мартыненко подозрение.

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины, называя их политически мотивированными. Он отметил, что еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы «НАБУ проверило фейковые обвинения в его адрес».

Детективы НАБУ задержали Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255 («Создание преступной организации»), статьей 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Его задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» («ВостГОК»).

По версии следствия, госпредприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам госпредприятия в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 миллиона долларов США.

После задержания экс-депутата в политической партии «Народный фронт» заявили, что задержание Мартыненко является «признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий».

В 2015 году детективы Национального антикоррупционного бюро открыли два уголовных производства, связанных с экс-депутатом Николаем Мартыненко. Бюро вызвало его в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования в производствах по факту закупки госпредприятием «Восточный горно-обогатительный комбинат» уранового концентрата у австрийского общества STEUERMANN, а также по факту получения взяток при закупке предприятием «Энергоатом» оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.

В ноябре 2015 года на то время депутат от фракции «Народного фронта» Николай Мартыненко заявил, что решил сложить мандат, в декабре 2015 года депутаты лишили его депутатских полномочий.