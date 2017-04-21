В России военная техника передислоцируется вблизи границы с КНДР – местные СМИ

В России происходит передислокация тяжелой военной техники в сторону границы с Северной Кореей на фоне опасений относительно возможного вооруженного обострения между КНДР и США, сообщают местные средства массовой информации на Дальнем Востоке.

По этим сообщениям, жители приграничных районов стали свидетелями крупных военных конвоев, которые передвигаются поездами и автодорогами. Сайт DVHab.ru пишет, что местные жители опасаются возможного радиоактивного заражения в случае применения ядерной бомбы.

Официальный представитель российского министерства обороны назвал эти передвижения техники частью «обычных» военных учений.

И США, и КНДР предупредили о возможности превентивных ударов. Лидеры Северной Кореи в последнее время отмечают, что могут применить ядерное оружие.

Совет безопасности ООН 20 апреля резко осудил Северную Корею за последние испытания баллистических ракет, отметив возможности введения новых санкций против Пхеньяна за «чрезвычайно дестабилизирующее поведение». В единогласно принятом заявлении Совбеза содержится требование «не проводить дальнейших ядерных испытаний», поскольку это очень усиливает напряжение в регионе и за его пределами.

В ООН отмечают возможность введения дальнейших важных мероприятий, в частности санкций, для остановки ракетных испытаний Северной Кореи. Проект заявления, разработанный США, был согласован после настояний России добавить одну фразу.

28 апреля Совет Безопасности проведет специальное заседание, посвященное северокорейской ядерной программе. Оно пройдет под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с отчетом выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. На заседание приглашены министры иностранных дел стран-членов Совета безопасности ООН.