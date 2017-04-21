Вторым задержанным по делу нанесения ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат» является Сергей Перелома, сообщил на пресс-конференции 21 апреля в Киеве председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

Он также указал, что сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании другого фигуранта дела, бывшего депутата Верховной Рады из фракции «Народного фронта» Николая Мартыненко под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 миллионов гривен. Относительно Переломы прокуратура также будет ходатайствовать о содержании под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 100 миллионов гривен, добавил Холодницкий.

По словам руководителя САП, за совершение преступлений, инкриминируемых Мартыненко, ему грозит наказание в виде ареста на срок от 8 до 12 лет.

Соломенский районный суд Киева сегодня, 21 апреля, во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении Николая Мартыненко, добавил Холодницкий.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 20 апреля второго фигуранта по делу нанесения ущерба государственному предприятию «Восточный горно-обогатительный комбинат». Об этом ночью 21 апреля сообщил сайт НАБУ.

Задержанного, как говорится в сообщении, подозревают «в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины».

Ранее 20 апреля детективы НАБУ по этим же статьям Уголовного кодекса и в этом же деле задержали бывшего народного депутата от фракции «Народный фронт» Николая Мартыненко.

Сам Николай Мартыненко отвергает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины, называя их политически мотивированными. Он отметил, что еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы «НАБУ проверило фейковые обвинения в его адрес».