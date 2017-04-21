МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на полуострове

На крымском полуострове 21-22 апреля ожидается очередное ухудшение погоды. Управление МЧС России по Крыму сообщает о штормовом предупреждении.

«По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 21 и ночью 22 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в предгорных районах и горах – с мокрым снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра до 22-27 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В связи с этим власти Симферополя сообщили о возобновлении отопительного сезона в городе с 23.00 18 апреля.