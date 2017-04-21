«Свидетели Иеговы» в Украине: «нашим представителям в Крыму может грозить опасность»

«Центр Свидетелей Иеговы» в Украине полагает, что их представителям в аннексированном Крыму грозит опасность после запрета этой религиозной организации в соседней России. Об этом 21 апреля в комментарии Крым.Реалии сообщил представитель организации по связям с общественностью Иван Ригер.

«Доказательством этого являются действия, которые совершались представителями правительства на территории Крыма, еще до рассмотрения иска Минюста России Верховным судом. Были попытки подбросить литературу, которая внесена в федеральный список как экстремистская. Очевидно, если такие действия были до решения суда, то они будут и после этого», – считает Ригер.

По его словам, «Свидетели Иеговы» за всю свою деятельность во всем мире никогда не привлекались к экстремистской, подрывной, насильственной или террористической деятельности.

Ригер добавил, что до аннексии Крыма число «свидетелей» на полуострове составляло порядка 7 тысяч человек.

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации.

Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России. Замоскворецкий суд Москвы проверит законность решения Минюста по иску религиозной организации.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.