Группировка «Исламское государство» взяла ответственность за нападение в Париже

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, в результате которого 20 апреля на Елисейских полях в Париже погиб один и получили ранения двое полицейских. Аффилированное с экстремистской группировкой информагентство Amaq заявило о причастности боевиков к атаке «в самом сердце Парижа» и определило нападающего как бельгийца Абу Юсифа.

Президент Франции Франсуа Олланд, комментируя событие, осудил «террористический» инцидент и пообещал «абсолютную бдительность» за несколько дней до президентских выборов 23 апреля. Несколько кандидатов прекратили свою предвыборную активность, а один из них призвал к прекращению избирательной кампании.

Французские прокуроры сообщили, что пытаются определить, имел ли нападающий сообщников. Представитель министерства внутренних дел Пьер-Анри Бранде сообщил, что нападающий припарковал машину напротив полицейского автомобиля и открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия. После этого он, продолжая стрелять, попытался скрыться, но был убит полицией.

Париж, как и многие европейские города, находится в состоянии повышенной опасности после серии нападений в Европе.

Во Франции действует чрезвычайное положение, введенное в 2015 году после нападений в Париже, в результате которых погибли 130 человек.

Эта стрельба произошла всего за несколько дней до президентских выборов в Франции, что пройдут 23 апреля.