В Севастопольской бухте остановили движение катеров

В Севастопольской бухте с утра 21 апреля временно остановили движение пассажирских катеров из-за плохой погоды. Об этом сообщают на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«С 08.00 21 апреля, в связи с неблагоприятными погодными условиями и возникновением угроз безопасности пользования водным транспортом, движение пассажирских катеров в Севастопольской бухте временно остановлено», – сказано в сообщении.

Перевозку пассажиров с площади Нахимова до площади Захарова осуществляют автобусы.

Рейд будет оставаться перекрытым до улучшения метеорологической обстановки, уточнили в пресс-службе.

В Крыму с 19 апреля наблюдается резкое ухудшение погодных условий: усилился ветер, местами идет снег. В крымском управлении МЧС России объявили штормовое предупреждение на полуострове.